ਰੇਲਵੇ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦ Posted On March - 23 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅੰਬਾਲਾ, 22 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀਆਰਐੱਮ ਜੀ.ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਸੀਐੱਮ ਹਰੀ ਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਣਰਾਖਵੀਆਂ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੇਟਰਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ, ਪਾਰਸਲ, ਭਾਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਖਵੀਆਂ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ Comments Off on ਰੇਲਵੇ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦ

