ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ: ਚਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜ਼ਬਤ Posted On March - 8 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 7 ਮਾਰਚ

ਮੋਗਾ ’ਚ ਰੇਤਾ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ 32 ਬੋਰ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੱਟਾ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਦਲਾਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੋਜਗੜ ਥਾਣਾ ਧਰਮਕੋਟ ਨੂੰ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਟਰਾਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਪਾ ਪਿੰਡੀ ਥੰਮੂਵਾਲ ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਧਰਮਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਭਰੇ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਇਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਰੇਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੀਤਾ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਭੰਗੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ 32 ਬੋਰ ਸਮੇਤ 6 ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੁਗਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਾਵਾਲਾ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭਿੰਡਰ ਵਾਸੀ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ (ਮੋਗਾ) ਤੋਂ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਿੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

