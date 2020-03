ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਅੱਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀ ਵਤਨ ਪਰਤੇ Posted On March - 15 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅਟਾਰੀ , 14 ਮਾਰਚ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ 8 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਸਤੇ ਵਤਨ ਪਰਤ ਗਏ। ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਜ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਸਟਮ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਅਕਬਰ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁੰਛ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ), ਇਰਫਾਨ ਉੱਲਾ ਵਾਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰੋਜ਼ ਅਲਵਰਦੀਨ ਵਾਸੀ ਕਸੂਰ, ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਜਾਵੇਦ ਅਸਲਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਵਾਸੀ ਰਹੀਮਪੁਰ, ਸਈਦ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਵਾਸੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਵਾਸੀ ਸੱਖਰ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਵਾਸੀ ਕਸੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ

