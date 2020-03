ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਵਾਰਡੀ ਅਥਲੀਟ ਮਾਨ ਕੌਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ Posted On March - 13 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 12 ਮਾਰਚ

ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਅਥਲੈਟਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ 104 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਮਾਨ ਕੌਰ ਕਸ਼ਿਅਪ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਸ਼ਿਅਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਸ਼ਿਅਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਾ, ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ 100, 200, 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ 31 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 82 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।

