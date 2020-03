ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ Posted On March - 27 - 2020 ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 26 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘੁਮਿਆਰ ਬਸਤੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾੜੂ-ਪੋਚਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਵਸੀਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 21 ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਮਈ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ 21 ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਤੋਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ’ਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਟੈਂਪੂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹ ਲਈ ਚੀਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਗੁਆਂਢ ’ਚੋਂ ਉਧਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

