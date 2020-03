ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਮੰਗ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ

ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਮੰਗ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ Posted On March - 30 - 2020 ਦਲਬੀਰ ਸੱਖੋਵਾਲੀਆ

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, 29 ਮਾਰਚ

ਪਿੰਡ ਹਰੂਵਾਲ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੱਬਰ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਝੂਠਾ ਫੋਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਘਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਬ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ 188 ਤੇ 269 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸਾਧਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਾਧਾਵਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬੁਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹਰੂਵਾਲ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਮੰਗ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ

Both comments and pings are currently closed.