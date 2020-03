ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀ

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀ Posted On March - 17 - 2020 ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 16 ਮਾਰਚ

ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਏਏ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਥੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੌਂਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਕਣਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹਥੋਆ ਅਤੇ ਮਾਣਕਮਾਜਰਾ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹਥੋਆ ਅਤੇ ਮਾਣਕਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਸਡੀਐੱਮ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਂਥੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਚ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀ

Both comments and pings are currently closed.