ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ Posted On March - 10 - 2020 ਪਟਿਆਲਾ: ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਢੀ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ 2013.194 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2005-06 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 2013.19 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

-ਟ.ਨ.ਸ.

