ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੜਕੇ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ Posted On March - 7 - 2020 ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਮਾਰਚ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚਾਂ ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪਇਆ। ਉਧਰ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਇਆ। ਦਰਅਸਲ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਏਟੀਐਮ, ਨੈੱਟ ਬੈਕਿੰਗ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 10 ਵਜੇ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਸਦੇ ਰਹੇ। 10-10 ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 10-10 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਵਾਉਣ ਆਏ ਅਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ 10-10 ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਐੱਫਡੀ’ਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੇਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ

