ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੰਕਟ Posted On March - 7 - 2020 ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਕਥਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ।

ਸੰਪਾਦਕੀ

