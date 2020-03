ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਪ ’ਤੇ ਚਰਚਾ Posted On March - 3 - 2020 ਖਰੜ: ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਕਮਿਊੁਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਜ਼ (ਆਈਓਟੀ) ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ’ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਟਾਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੋਂਡਰ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

