ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਰਧ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ Posted On March - 20 - 2020 ਲੰਡਨ, 19 ਮਾਰਚ

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਲੰਡਨ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬਿਰਧ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਫੋਰਡ ਦੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭੜਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,‘ ਇਹ ਸਮਾਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।’ -ਪੀਟੀਆਈ

