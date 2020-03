ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਐਵਾਰਡ Posted On March - 3 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਰਈਆ, 2 ਮਾਰਚ

ਈਡੀਅਟ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 8ਵਾਂ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਈਫ਼ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਵਾਰਡ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਐਵਾਰਡ ਮੇਜਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਮੁੱਧ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਸ਼ਰੀਫ਼ ਬਦਮਾਸ਼ ਐਵਾਰਡ ਮਹਾਵੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਕਲਾ ਰਤਨ ਐਵਾਰਡ ਬਰਜੇਸ਼ ਜੌਲੀ, ਕਲਮ ਦਾ ਧਨੀ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ, ਬੈੱਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਬੈਸਟ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਵਾਰਡ ਡਾ. ਰੋਹਿਤ ਜੈਨ, ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਰਾਜਾ, ਜੋਤਸ਼ ਰਤਨ ਐਵਾਰਡ ਪੰਡਿਤ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਬਗਲਾਮ ਮੁਖੀ ਧਾਮ,ਬੈੱਸਟ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੱਸੂ ਪੰਡਿਤ, ਆਊਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹਲ, ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਐਵਾਰਡ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ ਨਾਰਵੇ, ਬੈਸਟ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਐਵਾਰਡ ਐਨ ਜੀਓ ਜਸਟ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟੀਮ, ਹਾਸ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

