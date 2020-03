ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ Posted On March - 5 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਧਾਰੀਵਾਲ, 4 ਮਾਰਚ

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਛੀਨਾ ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਢਾ ਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਬੁੱਢਾ ਕੋਟ ਵਾਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿੰਦਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਕਾਂਟਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਛੀਨਾ ਰੇਤਵਾਲਾ ਵਾਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਘਰ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ’ਚੋਂ 5 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਗਾਇਬ ਸੀ।

ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਥਾਣਾ ਸੇਖਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਛੀਨਾ ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਗੋਦਰੇਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਤੋਲੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ ਗਏ।

ਪੰਡੋਰੀ ਨਿਝਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਰਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚੋਰੀ

ਆਦਮਪੁਰ ਦੋਆਬਾ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪਿੰਡ ਕਾਲਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਤੇਲ, ਆਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਟਰੀ ਸਕੂਲ ਪੰਡੋਰੀ ਨਿੱਝਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੈ ਨੰਦ ਮੇਨਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਫਗਵਾੜਾ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪਲਾਹੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੋਰ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੈਸਰੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।

