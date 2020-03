ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ’ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ Posted On March - 18 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਯਮੁਨਾਨਗਰ, 17 ਮਾਰਚ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਨੀ ਕੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਥਨੀ ਕੁੰਡ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਅਪ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ’ਤੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਅਤੇ ਰੇਣੂਕਾ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਰਗਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਰੀਵਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਘਣਸ਼ਾਮ ਦਾਸ ਅੋਰੜਾ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਚੌਹਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰਣਦੇਵ ਕੰਬੋਜ, ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਇਨ ਚੀਫ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।

