ਮੰਡੀ ਰੋੜਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਚੋਂ ਰੋੜ ਚੁਗਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ Posted On March - 3 - 2020 ਜਗਮੀਤ ਸੰਧੂ

ਮੰਡੀ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ, 2 ਮਾਰਚ

ਸਫ਼ਾਈ ਖੁਣੋਂ ਪੱਛੜੀ ਮੰਡੀ ਰੋੜਾਂਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲਡ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਂਵਲਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਰੋੜਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਡੀ ਰੋੜਾਂਵਾਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 2 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, 810 ਡਸਟਬਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪਲਾਟ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੰਡੀ ਰੋੜਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਰੋੜਾਂਵਾਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਵਲਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲਈ ਇੱਕ ਭੱਠੀ, ਫਰੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਟੈਂਕ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਰੋੜਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸੋਲਡ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਪਕ ਆਵਲਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੰਜਮ ਕਮਰਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਕਮਲ ਮਨੇਸ, ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ, ਰਮੇਸ਼ ਹਰੀਪੁਰਾ, ਰਘਬੀਰ ਜੈਮਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

