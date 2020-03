ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ Posted On March - 2 - 2020 ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 1 ਮਾਰਚ

ਮਗਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹਸਤਾ ਕਲਾਂ, ਜਨਰਲ ਰੇਤਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਚਿਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਏਪੀਓ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਵਿੰਗ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਸਟਰੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 3 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਏਪੀਓ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਾਦਿਕ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਸੰਧੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸਾਦਿਕ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ, ਹਰਪਾਲ ਮਚਾਕੀ, ਮਾਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਚੰਮੇਲੀ, ਕਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਬਣ ਲੱਗਾ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦਾ ‘ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ’ ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ

ਜੈਤੋ, 1 ਮਾਰਚ

ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ‘ਬਣੇ’ ਕੈਟਲ ਸ਼ੱੈਡ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰਾਮੇਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ‘ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਾਬ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੈੱਡ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੈੱਡ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਟੇ ’ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ, ਜੋ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੱਠੇ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉੱਸਰੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਪੁੱਟ ਉਸ ’ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਮਾਰਕੇ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਗਨਰੇਗਾ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਰਾਮੇਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਾਬ ਹੋਲਡਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ‘ਹਵਾ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਸਰਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ‘ਗੋਲਮਾਲ’ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ: ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ।

