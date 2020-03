ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ

ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ Posted On March - 10 - 2020 ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ

ਬੋਹਾ, 9 ਮਾਰਚ

ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਬੋਹਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਇਜਲਾਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੈਦ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਭਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਘਬੀਰ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮੱਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗਾਮੀਵਾਲਾ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਰੱਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ।

ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰਿਉਂਦ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਨ 2019- 2020 ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਕਮਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮਲਕੋ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਝਲਬੂਟੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖਜਾਨਚੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਖਜਾਨਚੀ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਘ ਜੱਸੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਰਿਉਂਦ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਆਹੁਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮੰਘਾਣੀਆਂ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਸਪਾਲੀ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਖਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਕੰਬੋਜ਼, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਖਵਾਲ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸੇਮੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਭਿੰਦਾ, ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਗੋਬੰਦ ਬੋਹਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀ ਹੀਰੇਵਾਲਾ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਤੇ ਹਰਕੇਸ਼ ਰਿਉਂਦ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

