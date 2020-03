ਮੈਕਸ ਵੱਲੋਂ 750 ਗੁਰਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ Posted On March - 10 - 2020 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਕਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਹੈੱਡ ਵਿਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੁਰਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਏਬੀਓ ਬੇਮੇਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

