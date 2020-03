ਮੂਟ ਮੁਕਾਬਲੇ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮੂਟਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ Posted On March - 3 - 2020 ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 2 ਮਾਰਚ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਇੰਟਰਾ-ਮੂਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਸਨ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਐੱਲਐੱਲਬੀ ਭਾਗ-ਦੂਜਾ, ਭਾਗ-ਚੌਥਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗ-ਪੰਜਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਟਾਰਨੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਇਡ ਉਵਰ ਕੀਤਾ। ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਅਰਪਿਤ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮੂਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਐਂਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਮੂਟ ਮੁਕਾਬਲੇ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮੂਟਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ

Both comments and pings are currently closed.