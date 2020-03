ਮੁੱਖ ਸਰਗਣੇ ਠਾਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Posted On March - 8 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਠਿੰਡਾ, 7 ਮਾਰਚ

ਗੋਨਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਹਰਮਨ ਰਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 524 ਗੱਟੇ ਚੌਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਨੇਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੇ ਥਾਣਾ ਨੇਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸਪੀ ਇਨਵੈ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ਼-1 ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਆਈ ਹਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਠਾਣਾ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪੱਪੂ ਵਾਸੀ ਜ਼ੀਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੌਲੀ ਟਿੱਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਾਬਾ ਵਾਸੀ ਟਿੰਡਵਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਜ਼ਲ ਵਾਸੀ ਮੱਖੂ, ਸਾਰਜ ਵਾਸੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਜੀਦਾ ਦੇ ਵਿੱਕੀ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ’ਤੇ ਹਰਮਨ ਸ਼ੈਲਰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ 300 ਗੱਟੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਾਣਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਏ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਹਥਿਆਰ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ, ਇੱਕ ਡੰਡਾ, ਇੱਕ ਬੋਲੈਰੋ ਕੈਂਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਲ 16 ਵਿਅਕਤੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ, ਬੈਲਰੋ ਕੈਂਪਰ ਅਤੇ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਸਮੇਤ 2ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰਮਨ ਸ਼ੈਲਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੇਬਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੋਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਠਾਣਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਠਾਣਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਰਜ ਉਰਫ਼ ਜੱਜ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਰਗਣੇ ਠਾਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

