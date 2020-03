ਮੁਹਾਲੀ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ Posted On March - 13 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 12 ਮਾਰਚ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-7 ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਜੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ’ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੀਜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਕ ਕਮਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਹਾਊਸਿੰਗ) ਮਹੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲੰਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਮੁਹਾਲੀ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

Both comments and pings are currently closed.