ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ Posted On March - 4 - 2020 ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ

ਨੰਗਲ, 3 ਮਾਰਚ

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੁੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਸ ’ਤੇ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲਗਪਗ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਨਾ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਫੀਲਡ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂੁਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਭੱਟੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਮਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਰੋਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਬਲਜੀਤ, ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰਠ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

