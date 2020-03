ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ Posted On March - 16 - 2020 ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 15 ਮਾਰਚ

ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰੇਟਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਤੱਕ ਸੇਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਨੇ ਹੀ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਜ਼ਮ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੱਦੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਭੀਖੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ

Both comments and pings are currently closed.