ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ Posted On March - 21 - 2020

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਾਰਚ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਪਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਿਆਨੇ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ. ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਯਾਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਥਰਮਾ-ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੈਟਰੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 21 ਤੋਂ 23 ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਮਾਰਚ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਦੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਜੀਂਦ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਡੀਏਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਧਰਮਦੇਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਅਪਿਕਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ, ਐਲੋਵੇਰਾ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਪੰਪ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ

