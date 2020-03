ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ Posted On March - 25 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 23 ਮਾਰਚ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਲੱਮ ਆਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਚੋਖੀ ਘਾਟ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਆਦਿ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ|

ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੀਰੋ, ਭੋਲੀ, ਪਾਸ਼ੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਾਲਪੁਰ ਮੁਹੱਲਾ (ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ) ਨੇੜੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ| ਆਬਾਦੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਅੰਦਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ|

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

