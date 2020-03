ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 31 ਤੱਕ ਵਧਾਈ Posted On March - 21 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫਰੀਦਾਬਾਦ, 20 ਮਾਰਚ

ਹਰਿਆਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 134-ਏ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 20 ਮਾਰਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ 18-03-2020 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 134-ਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 134-ਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ 134-ਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਐੱਸਆਰਐੱਨ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਯੂਡੀਐੱਸਈ ਕੋਡ, ਆਮਦਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਬੀਪੀਐੱਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਓਟੀਪੀ ਕੋਡ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

