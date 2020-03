ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਪੀਣ ਲਈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ Posted On March - 23 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜਗਰਾਉਂ, 22 ਮਾਰਚ

ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਕਾਉਂਕੇ ਕਲਾਂ ’ਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ’ਚ ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ੌਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਦਿਨ ਢਲਣ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਾਰਨ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ Comments Off on ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਪੀਣ ਲਈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ

Both comments and pings are currently closed.