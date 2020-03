ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ Posted On March - 21 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 20 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਣਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੀ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਿਬੜਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ, ਸਦਰ ਬਜ਼ਾਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਮਲੋਟ ਰੋਡ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ਉਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਲੈੱਟਸ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਨਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਖਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਵੱਗਦੀ ਗੰਗਾ ‘ਚ ਹੱਥ ਧੋਂਦਿਆਂ’ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਆਲੂ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਿਆਜ, ਮਟਰ, ਕਿੰਨੂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਵਿਕੇ।

