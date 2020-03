ਮੀਂਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਫੇਰ ਕਢਾਏ Posted On March - 7 - 2020 ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਮਾਰਚ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਣਮਿਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹਨੇਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਢਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਧੀ ਠੰਢ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਏ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹੇ।

ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਣਮਿਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਛਰਾਟੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਤੇਜ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 14.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਮੌਸਮ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਕੇਕੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 3.6 ਐੱਮਐੱਮ ਪਏ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਛਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

