ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ: ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਰੁਲੇ ਮਕਾਨ Posted On March - 8 - 2020 ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਟੱਲੇਵਾਲ, 7 ਮਾਰਚ

ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਬਰਸਾਤ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੋਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗੇਤੀ ਬੀਜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਦੂ, ਬੈਂਗਣ, ਭਿੰਡੀ ਕਰੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਗੇਵਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਤਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿਰਸਾ (ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ): ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗੜ੍ਹੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੜਬਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮੇ ਕਲੇਮ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਂਤਾ): ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪਾਲੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੌਰੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲੋਪੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਟੇ, ਬਲਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਲਾਡੀ ਪੱਤੋ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ, ਲਾਲੀ ਮਹੰਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਲਨਾਬਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ

ਏਲਨਾਬਾਦ (ਜਗਤਾਰ ਸਮਾਲਸਰ): ਏਲਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਤਲਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬਰਿੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ

ਧਨੌਲਾ (ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨਵੀ ਬਸਤੀ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਵੀ ਬਸਤੀ ਧਨੌਲਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਰਸੋਈ ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਖੇ

ਹੰਡਿਆਇਆ (ਕੁਲਦੀਪ ਸੂਦ): ਕਸਬਾ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੜਕ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੰਡਿਆਇਆ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਥੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਿਆਲਾ ਮਲਕਪੁਰ ’ਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਧਮਕ ਨਾਲ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ

ਮਾਨਸਾ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ): ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਖਿਆਲਾ ਮਲਕਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਮਕ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਕਾਨ ਨੇੜੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਾਕਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਡਾਟ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਭਰੀ ਪੇਟੀ, ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਢੋਲ, ਕੂਲਰ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਾਈਕਲ, ਮੰਜੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਦਿ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ। ਪੰਜ ਨਾਜ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਮਹਿਲਾ ਸਣੇ ਬੱਚੇ ਦੱਬੇ; ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

ਮਲੋਟ (ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਇਥੇ ਮਾਹਵੀਰ ਨਗਰ, ਗਲ੍ਹੀ ਨੰਬਰ 4, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਧਾਨਕ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਿੰਟੂ ਰਾਣੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਓਵਰਫਲੋਅ ਸੀਵਰੇਜ ਨੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ

ਮਲੋਟ (ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਜਿਆਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਥਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੈਕ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹਨ।

