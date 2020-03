ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ Posted On March - 15 - 2020 ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਾਲ ਜੈਨ

ਖਰੜ, 14 ਮਾਰਚ

ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਛੱਜੂਮਾਜਰਾ ਰੋਡ ਜੋ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਈ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੜਕ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਦਲ, ਤੇ ਦੋਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੇਬਰ ਬਲਾਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

ਲਾਲੜੂ, 14 ਮਾਰਚ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲਾਲੜੂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਪਿੰਡ ਘੋਲੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੇਨ ਰਸਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਡਾ. ਸਿਆਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨੰਬਰਦਾਰ ਲੱਜਾ ਰਾਮ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਲੀਆਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਐਕਮੇ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਖਰੜ: ਛੱਜੂਮਾਜਰਾ ਸੈਕਟਰ 117 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਕਮੇ ਹਾਈਟ ਐਕਸੇਟਸ਼ਨ-2 ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਰਕ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੀਵਰ ਮੇਨ ਹੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਵਦੀਪ ਸੁਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸੀਵਰ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮੇਨਹੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

