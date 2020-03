ਮਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ Posted On March - 6 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਧਾਰੀਵਾਲ, 5 ਮਾਰਚ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਊ ਇਜਰਟਨ ਵੂਲਨ ਮਿੱਲਜ਼ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ (28 ਮਹੀਨੇ) ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਿਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ (ਪੰਜ ਮਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੱਲੂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਡਾ.ਕਮਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਬੈਠੇ।

