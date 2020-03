ਮਿਆਰੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਸੁਖਪਾਲ ਔਜਲਾ Posted On March - 28 - 2020 ਉੱਤਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦਣੀ ਵੀ ਅਵੱਲੀ ਤਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਨਕੋਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਪਾਰਾਏ ਕਲਾਂ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਔਜਲਾ ਦੇ ਕਲਮੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਸੁਖਪਾਲ ਦਾ ਮੇਲ 2008 ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸੱਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਵਾਰਿਸ ਭਰਾਵਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਕਮਲ ਹੀਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੰਗਤਾਰ ਨੇ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਖਪਾਲ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਚੇਟਕ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਾਲ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਗੀਤਕਾਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਦੇਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉਪਜੀ। ਉਹ ਦੇਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਕ, ਲਿਖਦਾ ਰਹਿ ਦੇਬੀ।

ਜਦ ਤਕ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ, ਦਿਸਦਾ ਰਹਿ ਦੇਬੀ।

ਉਸਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਨੇ ‘ਬਰਾਊਨ ਆਈਜ਼’, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ‘ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਨੇ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰ ਨੀਂ’ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਤੇ ਜੈਲੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਨਕਾਰ ਮੁਰਾਤਬ ਅਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਗੀਤ ‘ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ’ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾ ਨਾਲੋਂ ਗੀਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਆਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ:

* ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਨੇਰਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ।

(ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ)

* ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੱਜਣਾਂ,

ਅੱਜ ਪਰਾਈਆਂ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ।

ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ-ਤੂੰ ਮੈਂ-ਮੈਂ,

ਅੱਜ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ। (ਕਮਲ ਹੀਰ)

* ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਸਿਰੋਂ ਕਿਹੜੀ, ਸੁੱਖ ਲਾਹ ਕੇ ਗਈ ਏ।

ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਗਈ ਏ।

(ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ)

* ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦਾ ਗਿਆ।

ਨੀਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟਦਾ ਗਿਆ- ਨੀਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟਦਾ ਗਿਆ।

(ਕਮਲ ਹੀਰ)

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਿੱਠ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਗੀਤ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ:

* ਹੈਲੋ ਟੋਨ ਤੇ ਸੈਡ, ਦੇਬੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਈ ਚੱਲਦਾ।

ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਂ ਫੋਨ, ਨੰਬਰ ਪੁਰਾਣਾ ਈ ਚੱਲਦਾ।

* ਜੇ ਇਕ ਸੈਲਫੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦਾ।

ਜਦ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ।

* ਜਿੰਦ ਵੇਚ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵਾਂ ਸੋਹਣਿਆਂ,

ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ।

ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਿਆ,

ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ’ਚੋਂ।

ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਤਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕਈ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਸੀਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈ।

