ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਕੰਮ Posted On March - 21 - 2020 ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਨਿਹਰੀ ਰੰਗ ਵਿਖਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਵੋ।

ਜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਕੱਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਭਿੰਡੀ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਡੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਕੁਝ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਘਰ ਬਗ਼ੀਚੀ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਅਜੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੰਧੂਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਸੁਰਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਛੇਦਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ ਐਚ-27, ਸੀ ਐਚ-3 ਅਤੇ ਸੀ ਐਚ-1 ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੂਲੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਸੰਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਟਨ ਰੂੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੂੜੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੋਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁੰਭਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਖੁੰਭ ਤੇ ਮਿਲਕੀ ਖੁੰਭ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ।

ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਸੀਓ-118, ਸੀਓਜੇ 85, ਸੀਓਜੇ 64 ਅਤੇ ਸੀਓਪੀਬੀ 92 ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਓ 238, ਸੀਓਪੀਬੀ 91, ਸੀਓਪੀਬੀ 93, ਸੀਓਪੀਬੀ 94 ਅਤੇ ਸੀਓਜੇ 88 ਮੁੱਖ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ।

ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਵੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਣੀ ਖੇਤ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਵੋ।

Ticker, ਖੇਤੀ/ ਖੇਡਾਂ Comments Off on ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਕੰਮ

Both comments and pings are currently closed.