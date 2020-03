ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ Posted On March - 18 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ, 17 ਮਾਰਚ

ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਵਾਲ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇੜੀਕੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਵਾਲ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਿਹਾਤੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਖੰਗੂੜਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਵਾਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇੜੀਕੇ ਨੂੰ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਬੀਬੀ ਜੀ’ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੇਖਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਝਨੇਰ ਸੰਦੌੜ ਤੋਂ ਬਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ

ਸੰਦੌੜ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਦੌੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਨੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਦੌੜ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਦੌੜ ਨੂੰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਨੇਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਨੀਸ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਗੁਰਪਿਆਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ

ਧੂਰੀ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਧੂਰੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਧੂਰਾ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੁਨਾਲ ਗਰਗ, ਕਾਕਾ ਤੂਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਤਾਇਲ, ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

