ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ Posted On March - 5 - 2020 ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, 4 ਮਾਰਚ

ਪੱਟੀ ਦੇ ਠੱਕਰਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੇਕਰਟ ਹਾਰਟ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ’ਚੋਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 33% ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਪਾਸ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐੱਸਡੀਐੱਮ

ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

Both comments and pings are currently closed.