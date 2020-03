ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਵੰਤੀ ਬਾਈ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ Posted On March - 21 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫਰੀਦਾਬਾਦ, 20 ਮਾਰਚ

ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਵੰਤੀ ਬਾਈ ਦਾ 162ਵਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਲੋਧੀ ਚੌਕ ਐੱਨਆਈਟੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲਾਖਨ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਵੰਤੀ ਬਾਈ ਲੋਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜੱਬਲਪੁਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਉਪਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਮਨਕੇੜੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਰਾਓ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਦੇ ਘਰ 16 ਅਗਸਤ 1831 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵਿਕ੍ਰਮਾਦਿਤਯ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਅਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ। ਸ੍ਰੀ ਲੋਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ 1858 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਵਾਡਿੰਗਟਨ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਾਕਵਰਨ ਉਪਰ ਰੀਵਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 18 ਦਿਨ ਦੇਵਹਾਰਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਘਿਰੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ

