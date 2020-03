ਮਲਵਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਦ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ Posted On March - 12 - 2020 ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਧਨੌਲਾ, 1 1 ਮਾਰਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 32 ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਥੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਘੁਲਾੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੰਨਾ ਵਪਾਰੀ ਪਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਆਮ ਗਲਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 15 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਰਫ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਮਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੰਨਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਏਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

