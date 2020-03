ਮਗਸੀਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ Posted On March - 4 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਂਡਲਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਮਗਸੀਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਗਸੀਪਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ੈਂਡਲਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਵੂ ਵੇਈ ਨੇਂਗ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਤਰਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਮਗਸੀਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ

Both comments and pings are currently closed.