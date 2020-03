ਭੰਗੂ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ

ਭੰਗੂ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ Posted On March - 17 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਖੰਨਾ, 16 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕਤਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਭਵਨ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ’ ਅਤੇ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀ ‘ਕਵਿਤਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ’ ‘ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ‘ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ’ ਲੇਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਸਨੇਹਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਲੂ ਫਰੌਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਰੁਪਾਲ ਕੌਲਗੜ੍ਹ ਨੇ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਕਵਿਤਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ’ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਗੀਤ ‘ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਮ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਗੀਤ ‘ਛੁੱਟੀ ਆਜਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ’, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਰਚਨਾ ਚੰਦ, ਰਵਿੰਦਰ ਰੁਪਾਲ ਕੌਲਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸਨੇਹਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਲੂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਰਚਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤ, ਸਿੱਧੂ ਮਰਜਾਣਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

