ਭੂਮੀ ਪਰਖ ਲੈਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤਬਦੀਲ

ਬਠਿੰਡਾ, 7 ਮਾਰਚ

ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਪਰਖ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਲ਼ਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਮੀ ਪਰਖ ਲੈਬ ਦੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲੈਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਟ ਕਰਨਾਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਭੂਮੀ ਪਰਖ ਲੈਬ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭੂਮੀ ਪਰਖ ਲੈਬ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

