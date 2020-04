ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ Posted On March - 31 - 2020 ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ

ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਮਾਰਚ

ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਮੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਥੋਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਭ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੱਕਣ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਦਵਾਈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ’ਚ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ

