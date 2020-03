ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਸ਼

ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਸ਼ Posted On March - 23 - 2020 ਅਮਰੀਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਮਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗੈਰਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ-ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਆਰਟੀਕਲ-15’ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਹਿ ਨਾਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਬਤੌਰ ਸੰਵਾਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਲੋਚਕ (ਮਰਹੂਮ) ਡਾ. ਨਾਮਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਮੈਨੇਜਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉੱਤੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਲੋਰਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਰਾਪਿਆ ਕਵੀ’ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਾ. ਮੈਨੇਜਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਾਇਰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਹਿੰਦੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਨਰੰਜਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਿੰਦੀ ਰਸਾਲੇ ‘ਪਹਿਲ’ ਵਿਚ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਵਿਤਾ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਅੰਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨਰੰਜਨ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਛਾਪਿਆ।

ਗਿਆਨਰੰਜਨ ਅਤੇ ‘ਪਹਿਲ’ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅੰਕ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਪਹਿਲ’ ਵਿਚ ਛਪਣਾ ਉਂਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਪਹਿਲ’ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਛਾਪਿਆ ਸੀ।

‘ਪਹਿਲ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੰਨੜ, ਤੈਲਗੂ, ਉਰਦੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਜਨਸੱਤਾ’ ਦਾ 1988 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਜਲਵਾ ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ। ਉੱਘੇ ਕਵੀ ਮੰਗਲੇਸ਼ ਡਬਰਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ।

ਪਾਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਐਤਵਾਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਰਵੀਵਾਰੀ ਜਨਸੱਤਾ’ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਛਪੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਡਾਥ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲੇਸ਼ ਡਬਰਾਲ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ: ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਥੀ ਪਾਸ਼ ਕੀ ਕਵਿਤਾ’। ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਛਾਪੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ‘ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ’ ਤੱਕ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਚਮਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਰਿਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਕਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਬੀਚ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ’ (ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਡਾ. ਚਮਨ ਲਾਲ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪੇ ਹਨ।

ਪਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚ ਅਲੋਕ ਧਨਵਾ, ਮੰਗਲੇਸ਼ ਡਬਰਾਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ, ਵੀਰੇਨ ਡੰਗਵਾਲ, ਲੀਲਾਧਰ ਜਗੂੜੀ, ਗਿਰਧਰ ਰਾਠੀ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਲ, ਉਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਵਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ, ਸਵਦੇਸ਼ ਦੀਪਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ, ਨੀਲਾਭ, ਲਲਿਤ ਕਾਰਤੀਕੇਅ, ਸਤੀਸ਼ ਜਮਾਲੀ, ਮੁਦ੍ਰਾਰਾਕਸ਼ਸ, ਸੈਲੇਸ਼ ਮਟੀਆਨੀ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਘੇ ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ-ਏ-ਖ਼ਾਸ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਮਲੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਖਰੇ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਖਰੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਦਿਲ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਸਾ ਪਸੰਦ ਸੀ।

ਅਲੋਕ ਧਨਵਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਉਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਅਲੋਕ ਧਨਵਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਬਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪਾਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ, ਜਨਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲਾ ਕਵੀ ਸੀ। ‘ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਵਰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਖਰੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ- “ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ!”

ਸੰਪਰਕ: 79862-36409

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਸ਼

Both comments and pings are currently closed.