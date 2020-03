ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ

ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ Posted On March - 24 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ, 23 ਮਾਰਚ

ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ,ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ। ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਐੱਮਓ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਸਕ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ੍ਹ ਰਹਿ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।

