ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ

ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ Posted On March - 10 - 2020 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ’ਚ 6.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ, 9 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਹਿਰ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਨਿਘਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਬੀਐੱਸਈ) 1941 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਗੋਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ 538 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਤੇ ਨਿਫ਼ਟੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2467 ਤੇ 695 ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ। ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸੈਂਸੈਕਸ 1941.67 ਨੁਕਤਿਆਂ ਭਾਵ 5.17 ਫੀਸਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ 35,634.95 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਿਫ਼ਟੀ 538 ਨੁਕਤਿਆਂ ਜਾਂ 4.90 ਫੀਸਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ 10,451.45 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੰਮਿਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਗੋਤੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ 6,84,277.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 16 ਫੀਸਦ ਤਕ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਟੀਸੀਐੱਸ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ 12 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸੰਕਟਮੋਚਕ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 6 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 31 ਫੀਸਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੈਂਸੈਕਸ ਹੁਣ ਤਕ 5,088.54 ਨੁਕਤੇ ਜਾਂ 12.49 ਫੀਸਦ ਤਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਫ਼ਟੀ ਨੂੰ 1510.65 ਨੁਕਤਿਆਂ ਜਾਂ 12 ਫੀਸਦ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 14 ਫੀਸਦ ਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੈੱਡ (ਰਿਟੇਲ ਰਿਸਰਚ) ਦੀਪਕ ਜਸਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਓਪੇਕ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਾਰ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ) ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।’

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦਾ ਐੱਫਟੀਐੱਸਈ 100 ਇੰਡੈਕਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, 6.3 ਫੀਸਦ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਡੈਕਸ ਲਗਪਗ 9 ਫੀਸਦ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਸੰਭਲਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਨ ਐੱਫਟੀਐੱਸਈ ਐੱਮਆਈਬੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ 9.9 ਫੀਸਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਟੋਕੀਓ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5, 4.2 ਤੇ 7.3 ਫੀਸਦ ਤਕ ਡਿੱਗ ਗਏ।

-ਪੀਟੀਆਈ/ਏਐੱਫਪੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1991 ਦੀ ਖਾੜ੍ਹੀ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਏ ਹੁਣ ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ (31 ਫੀਸਦ ਤਕ) ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 71 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70.59 ਰੁਪਏ ਤੇ 63.26 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.42 ਰੁਪਏ ਤੇ 1.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਲੰਡਨ, 9 ਮਾਰਚ

ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਓਪੇਕ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਪਗ 22 ਫੀਸਦ ਤਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਓਪੇਕ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਰੂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1991 ਦੀ ਖਾੜ੍ਹੀ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਓਪੇਕ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 31 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਮਗਰੋਂ 22 ਫੀਸਦ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ 37.05 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 12 ਫਰਵਰੀ 2016 ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਦੋ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਰੂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਙ ਫਸਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਰਾਇਟਰਜ਼

Headlines, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ

Both comments and pings are currently closed.