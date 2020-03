ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ Posted On March - 23 - 2020 ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 22 ਮਾਰਚ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹੋਈ ਜਬਰਦਸਤ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼, ਭੁਚਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਾਰ ਏਕੜ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਇੱਕਦਮ ਸੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਇੱਕ ਮਣ ਕਣਕ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

