ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ: ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕ ਔਖੇ Posted On March - 25 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 24 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਚ ਜਾਈਏ ਪਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਬਿੱਲ ਨੇਮ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਸਿੰਘ ਧੰਜੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ।

ਮਾਲਵਾ

