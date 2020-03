ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ

ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ Posted On March - 1 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪੰਚਕੂਲਾ, 29 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਭਾਰਗਵ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਭਾਰਗਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੇ 20000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 8000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

