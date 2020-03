ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ Posted On March - 9 - 2020 ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ

ਬੋਹਾ, 8 ਮਾਰਚ

ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਲਬ ਵਾਲਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖੀਵਾਲ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਬੋਹਾ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬੋਹਾ ਦੀ ਵਿਦਿਅਰਥਣ ਨੇਵੀ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੱਸ ਫੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲੱਖੀਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਤਰੁੰਤ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

Both comments and pings are currently closed.